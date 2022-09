Mare Fuori 3, terminate le riprese: la data di uscita, anticipazioni (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono terminate le riprese della terza stagione di Mare Fuori, la serie nata per Rai 2 ma poi approdata su Netflix prodotta da Picomedia. Nel pomeriggio di ieri la fine dei lavori, che lasceranno ora il posto alla post-produzione. Iniziate lo scorso maggio a Napoli, le riprese della nuova stagione della fortunata fiction sono durate quasi quattro mesi, nello specifico 104 giorni di set, e approfondiranno le vicende di ragazzi e ragazze finiti dentro il carcere minorile di Nisida per omicidi o reati gravissimi, e la polizia penitenziaria prova in ogni modo a far sì che il tempo del carcere sia il tempo della rinascita. Mare Fuori 3 uscirà a febbraio 2023, ma mentre si attende che la serie esca arrivano delle ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sonoledella terza stagione di, la serie nata per Rai 2 ma poi approsu Netflix prodotta da Picomedia. Nel pomeriggio di ieri la fine dei lavori, che lasceranno ora il posto alla post-produzione. Iniziate lo scorso maggio a Napoli, ledella nuova stagione della fortunata fiction sono durate quasi quattro mesi, nello specifico 104 giorni di set, e approfondiranno le vicende di ragazzi e ragazze finiti dentro il carcere minorile di Nisida per omicidi o reati gravissimi, e la polizia penitenziaria prova in ogni modo a far sì che il tempo del carcere sia il tempo della rinascita.3 uscirà a febbraio 2023, ma mentre si attende che la serie esca arrivano delle ...

