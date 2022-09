L'Italia batte la Svezia 2-1 a si qualifica ai quarti di Coppa Davis (Di domenica 18 settembre 2022) AGI - L'Italia ha centrato la qualificazione alla fase finale di Coppa Davis, a Malaga dal 21 al 27 novembre, dove troverà gli Stati Uniti. A Bologna gli azzurri si sono assicurati il primo posto nel loro girone battendo 2-1 la Svezia nell'ultimo impegno della fase disputata a Bologna. Era già tutto deciso dopo la vittoria di Matteo Berrettini sul numero 119 del mondo, Elias Ymer, con un netto 6-4, 6-4 in un'ora e un quarto di gioco. Il tennista romano è stato micidiale al servizio: 77% di prime, ha perso solo due punti quando ha messo in campo la prima e quattro sulla seconda, cedendo in totale solo sei punti in dieci turni di battuta. Successivamente la squadra scandinava si è portata sull'1-1 grazie a Mikael Ymer, numero 98 del mondo, che ha battuto uno spento Jannik Sinner 6-4, ... Leggi su agi (Di domenica 18 settembre 2022) AGI - L'ha centrato lazione alla fase finale di, a Malaga dal 21 al 27 novembre, dove troverà gli Stati Uniti. A Bologna gli azzurri si sono assicurati il primo posto nel loro gironendo 2-1 lanell'ultimo impegno della fase disputata a Bologna. Era già tutto deciso dopo la vittoria di Matteo Berrettini sul numero 119 del mondo, Elias Ymer, con un netto 6-4, 6-4 in un'ora e un quarto di gioco. Il tennista romano è stato micidiale al servizio: 77% di prime, ha perso solo due punti quando ha messo in campo la prima e quattro sulla seconda, cedendo in totale solo sei punti in dieci turni di battuta. Successivamente la squadra scandinava si è portata sull'1-1 grazie a Mikael Ymer, numero 98 del mondo, che ha battuto uno spento Jannik Sinner 6-4, ...

