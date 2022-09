pdnetwork : Noi oggi siamo a #Monza con la concretezza dei valori e del buon governo locale. A Pontida c’è La lega solo con fol… - CarloCalenda : Ieri Letta e Meloni hanno candidamente ammesso che non ci sono coalizioni di Governo. È un’enormità che oggi i gior… - AlexBazzaro : Ogni giorno ci spiegano che se vince la destra c’è un pericolo per la democrazia e che il fascismo è alle porte, in… - Ariel2575 : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Matteo #Salvini da Pontida: 'Ora in tv c’è un Letta nervoso perché sta vedendo centomila persone, gli mandi… - Lopinionista : Letta: 'C'è un intreccio pericoloso tra destra, Orban e Putin' -

la Repubblica

... che altro non poteva dire come è ovvio - replicano dalle parti di Azione - Non si capisce invece con chi voglia governare. Non con i suoi alleati, non con i 5S. Quello al PD è un voto buttato ......41 Draghi: "14 miliardi di aiuti nel decreto, no scostamento di bilancio" 14:50 Pse: partiti Ppe e FI non siano con estrema destra 12:22: "Il centrodestra moderato non c'è più, c'è estremismo" ... Elezioni politiche 2022, le ultime notizie oggi. Salvini a Pontida, Letta a Monza - la Repubblica