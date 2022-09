EdiTMMecchia : Nel corso dei tentativi di attacco nell'area di Orekhov nel sud, l'equipaggio di un carro armato della 65a brigata… - _Fartzilla : @markorusso69 Avanti con la brigata dei vigili di Kiev e gli M113 donati dal Portogallo, già NATO negli anni '80. - gekomino : Fronte Sud ?? il tentativo di assalto del 14 settembre a Kinburnskoye, è costato a Kiev 120 paracadutisti (79a brig… - VedeleAngela : Forze Armate ucraine della 65ª Brigata di Leopoli ha cercato di sfondare le difese degli alleati nella zona di Orek… -

Agenzia ANSA

... John Kirby , su un nuovo invio di sistemi missilistici avanzati a. Allo stesso tempo, il generale didell'aeronautica americana Patrick Ryder , portavoce del Pentagono, ha affermato che ...... che riprende l'aperitivo di ieri sera con una serena didi autocrati scravattati " tutti ...Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Xi gela Putin sulla guerra a: "... Kiev, brigata dei massacri di Bucha ha perso 90% dei soldati I cookie su questo sito sono cookie tecnici, utilizzati da Sky per permettere il funzionamento del sito; cookie analitici e di profilazione, usati da Sky e dai suoi partner per misurare le performance ...Guerra in Ucraina: Biden avverte Putin, vi diciamo cosa potrebbe succedere adesso Minacce sempre più pesanti tra America e Russia Biden e Putin sempre più distantiIn un'intervista rilasciata a 60 Minu ...