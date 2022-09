Inter, un record negativo per Inzaghi in questa stagione (Di domenica 18 settembre 2022) . Trend preoccupante per i nerazzurri Come riportato da OPTA questa è la quarta volta nell’era dei 3 punti a vittoria che l’Inter perde almeno 3 delle prime 7 gare di un campionato di Serie A. 1998/99, 2000/01 e 2011/12 le precedenti (l’Inter non ha chiuso nelle prime 4 a fine torneo nelle 3 stagioni). Un dato che preoccupa Inzaghi e i tifosi nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) . Trend preoccupante per i nerazzurri Come riportato da OPTAè la quarta volta nell’era dei 3 punti a vittoria che l’perde almeno 3 delle prime 7 gare di un campionato di Serie A. 1998/99, 2000/01 e 2011/12 le precedenti (l’non ha chiuso nelle prime 4 a fine torneo nelle 3 stagioni). Un dato che preoccupae i tifosi nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

