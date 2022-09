Inter, Inzaghi: «Non ci sono strascichi dell’anno scorso, ma siamo perplessi» (Di domenica 18 settembre 2022) Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi dopo la sconfitta rimediata dai nerazzurri a Udine Ai microfoni di DAZN, ha parlato l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi dopo la sconfitta contro l’Udinese per 3-1. DICHIARAZIONI – «Non ci sono strascichi dell’anno scorso, abbiamo fatto una stagione molto positiva. Si fanno tanti perché quando l’Inter perde 3 partite su 7. La gara di oggi ci lascia tutti perplessi, devo fare di più e meglio perché sono l’allenatore». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Simonedopo la sconfitta rimediata dai nerazzurri a Udine Ai microfoni di DAZN, ha parlato l’allenatore dell’Simonedopo la sconfitta contro l’Udinese per 3-1. DICHIARAZIONI – «Non ci, abbiamo fatto una stagione molto positiva. Si fanno tanti perché quando l’perde 3 partite su 7. La gara di oggi ci lascia tutti, devo fare di più e meglio perchél’allenatore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

