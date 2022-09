manini_giacomo : 3 perse son troppe, ma pensare l'Inter non se la può giocare col Milan e pure col Napoli a quanto pare. Non ha un d… - tuttointer24 : Calciomercato Juventus, occhi puntati su Parisi: da superare la concorrenza dell’Inter ???? #Inter #Inzaghi… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, occhi puntati su Parisi: da superare la concorrenza dell’Inter #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, occhi puntati su Parisi: da superare la concorrenza dell’Inter #Juventus #Juve #Allegri… - news24_inter : L'ex portiere sulla concorrenza tra portieri #inter -

Calciomercato.com

...ha invece portato ottimi risultati in casa. COPPIA - Dopo il primo avvicendamento, seguito al derby, le prestazioni dei due numeri uno stanno alzandosi di livello. Stimolati dalla, ...Quest'anno, l'Italia tenterà di tornare a vincere la Coppa affidandosi a Milan,, Juventus e Napoli, ma lacome sempre fa paura. Champions, idea finale negli Usa . Champions, la ... Inter, concorrenza dalla Premier per Grimaldo | Mercato | Calciomercato.com La sorpresa della terza giornata arriva della testa della classifica, guidata a punteggio pieno da Sampdoria e Fiorentina. Le viola di Patrizia Panico superano anche l’ostacolo Parma e infilano la ter ...Diramata la lista dei ventitue che scenderanno in campo per la grande sfida di questa domenica tra Udinese e Inter ...