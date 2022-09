Il significato storico dell'oro mondiale di Sofia Raffaeli nel concorso generale di ginnastica (Di domenica 18 settembre 2022) Il podio della ritmica individuale si colora di azzurro. Sofia Raffaeli mantiene la promessa che il suo talento ha fatto a un intero Paese: l’Italia è in cima al mondo e lei è la campionessa. È successo a Sòfia, Bulgaria, in un pomeriggio finito con l’Arena Armeec in piedi, sulle note dell’inno di Mameli. Il 17 settembre 2022 diventa una data da incorniciare negli annali della ritmica. Per la prima volta una ginnasta italiana individualista vince il concorso generale (o all around) ai mondiali, si aggiudica il titolo di campionessa assoluta e stacca con due anni di anticipo il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Sarebbe bastato anche un bronzo per le qualificazioni ai Giochi ma la 18enne di Chiaravalle (Ancona), agente delle Fiamme oro ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 18 settembre 2022) Il podioa ritmica individuale si colora di azzurro.mantiene la promessa che il suo talento ha fatto a un intero Paese: l’Italia è in cima al mondo e lei è la campionessa. È successo a Sòfia, Bulgaria, in un pomeriggio finito con l’Arena Armeec in piedi, sulle note’inno di Mameli. Il 17 settembre 2022 diventa una data da incorniciare negli annalia ritmica. Per la prima volta una ginnasta italiana individualista vince il(o all around) ai mondiali, si aggiudica il titolo di campionessa assoluta e stacca con due anni di anticipo il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Sarebbe bastato anche un bronzo per le qualificazioni ai Giochi ma la 18enne di Chiaravalle (Ancona), agentee Fiamme oro ...

graziellacesari : RT @ilfoglio_it: Per la prima volta una ginnasta italiana individualista vince l'all around ai mondiali, si aggiudica il titolo di campione… - ilfoglio_it : Per la prima volta una ginnasta italiana individualista vince l'all around ai mondiali, si aggiudica il titolo di c… - JediPerLItalia : @sbrucio @LaBombetta76 Un Guccini che modifica una canzone con un determinato significato storico, modifica il sign… - Cucciolina96251 : RT @Gio_Dusi: Suggerisco anche di volare a 0.52 e vedere #Gikiewicz che spiega il significato della parola 'clutch' levando al suo collega… - ambro1897 : RT @Gio_Dusi: Suggerisco anche di volare a 0.52 e vedere #Gikiewicz che spiega il significato della parola 'clutch' levando al suo collega… -