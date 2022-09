Il monrealese Samuele Segreto entra ad Amici di Maria De Filippi

(Di domenica 18 settembre 2022) Ilnella scuola della musica più ambita e famosa d’Italia. L’artistasiederà tra i banchi didiDe, edizione 2022-2023. Il maestro Emanuel Lo non ha dubbi: Samu, come si è fatto chiamare, con la sua potenza ed energia merita uno dei banchi della scuola di. (Monrealelive.it)

MonrealeLive

MONREALE, 11 settembre – Non sembri un’esagerazione, ma lo spazio delle terrazze del Savoia quasi non riusciva a contenere il numerosissimo pubblico, in gran parte composto da bambini, accorso per ass ...