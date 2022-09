Galli: "Meret più forte portiere in Italia dal punto di vista tecnico. Su Kvaratskhelia e Raspadori..." (Di domenica 18 settembre 2022) Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Napoli, ha rilasciato un'intervista a Il Corriere del Mezzogiorno in vista del big match di San Siro tra rossoneri ed azzurri. Queste le sue parole: Si aspettava di vedere il Napoli in alto, dopo l'addio dei big e la rivoluzione nella rosa? "Le basi erano solide anche se sono andati via tantissimi calciatori che costituivano l'asse portante. -afferma Galli - Il Napoli ha operato molto bene sul mercato, ha preso elementi funzionali e secondo me si è rinforzato. La società è andata avanti per la sua strada, non ascoltando le critiche. Credo che la squadra di Spalletti sia tra le candidate allo scudetto". Kvaratskhelia sembra la vera sorpresa del campionato. "Non conoscevo benissimo Kvara, lo ammetto. L'avevo visto giocare un paio di ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 18 settembre 2022) Giovanni, exdi Milan e Napoli, ha rilasciato un'intera Il Corriere del Mezzogiorno indel big match di San Siro tra rossoneri ed azzurri. Queste le sue parole: Si aspettava di vedere il Napoli in alto, dopo l'addio dei big e la rivoluzione nella rosa? "Le basi erano solide anche se sono andati via tantissimi calciatori che costituivano l'asse portante. -afferma- Il Napoli ha operato molto bene sul mercato, ha preso elementi funzionali e secondo me si è rinforzato. La società è andata avanti per la sua strada, non ascoltando le critiche. Credo che la squadra di Spalletti sia tra le candidate allo scudetto".sembra la vera sorpresa del campionato. "Non conoscevo benissimo Kvara, lo ammetto. L'avevo visto giocare un paio di ...

