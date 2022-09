È stato trovato il corpo di un ingegnere italiano disperso da luglio sulle Ande, in Perù (Di domenica 18 settembre 2022) Il corpo di Alberto Fedele, un ingegnere di 30 anni volontario della organizzazione non governativa WeWorld, è stato trovato dalle squadre di ricerca sul nevaio del Chicòn, a San Isidro Chicòn, sulle Ande, nella provincia di Urubamba, in Perù. L’uomo Leggi su ilpost (Di domenica 18 settembre 2022) Ildi Alberto Fedele, undi 30 anni volontario della organizzazione non governativa WeWorld, èdalle squadre di ricerca sul nevaio del Chicòn, a San Isidro Chicòn,, nella provincia di Urubamba, in. L’uomo

Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - BarbascuraX : Ieri ho dormito di nuovo nel deserto. Il conservazionista che ci fa da guida dopo un attento esame delle orme ha co… - lukeblakesheep : RT @cronaca_di_ieri: 14/09/22 ORSOGNA (CH) - Ha un malore in casa e muore a 37 anni. Nicola Iocco, operaio, è stato trovato privo di vita… - ilpost : È stato trovato il corpo di un ingegnere italiano disperso da luglio sulle Ande, in Perù - Marxtrixx : RT @FabioGhironi: Pensavo non ci sarebbe mai stato un politico italiano che avrei trovato piu' disgustoso di #Berlusconi. Poi e' venuto #Sa… -