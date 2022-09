Crisi energetica, non si può certo fare a meno dell’energia. Votate chi propone alternative (Di domenica 18 settembre 2022) La Crisi energetica generata dal conflitto tra Russia e Ucraina ha reso problematica la disponibilità di combustibili fossili, soprattutto gas: occorre far fronte all’emergenza. Il bonus edilizio è un’efficace risposta a Putin perché l’efficientamento energetico delle abitazioni riduce la nostra dipendenza da chi ci vende combustibili fossili. La transizione ecologica verso le rinnovabili è un’ulteriore risposta che, una volta completata, ci renderà indipendenti da forniture esterne. I sistemi di produzione e stoccaggio delle rinnovabili devono migliorare, e i fondi del Pnrr devono servire anche a questo. Dieci anni fa le rinnovabili erano pannicelli caldi per “curare” la nostra fame di energia. Oggi queste tecnologie sono molto avanzate e già una parte rilevante del fabbisogno energetico è soddisfatta da una varietà di sistemi di produzione basati su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Lagenerata dal conflitto tra Russia e Ucraina ha reso problematica la disponibilità di combustibili fossili, soprattutto gas: occorre far fronte all’emergenza. Il bonus edilizio è un’efficace risposta a Putin perché l’efficientamento energetico delle abitazioni riduce la nostra dipendenza da chi ci vende combustibili fossili. La transizione ecologica verso le rinnovabili è un’ulteriore risposta che, una volta completata, ci renderà indipendenti da forniture esterne. I sistemi di produzione e stoccaggio delle rinnovabili devono migliorare, e i fondi del Pnrr devono servire anche a questo. Dieci anni fa le rinnovabili erano pannicelli caldi per “curare” la nostra fame di energia. Oggi queste tecnologie sono molto avanzate e già una parte rilevante del fabbisogno energetico è soddisfatta da una varietà di sistemi di produzione basati su ...

