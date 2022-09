Coppa Davis 2022, Simone Bolelli: “Il punto contava poco, ma ci tenevamo a fare bene” (Di domenica 18 settembre 2022) L’Italia ha chiuso con tre vittorie nel Girone A delle Finals di Coppa Davis 2022 di tennis: il doppio azzurro composto da Fabio Fognini e Simone Bolelli ha battuto la coppia svedese formata da Dragos Nicolae Madaras ed André Goransson per 7-6 (1) 6-2 dopo un’ora e 26 minuti, permettendo all’Italia di vincere il confronto odierno per 2-1 sulla Svezia. Dopo il successo odierno Simone Bolelli ha parlato a SuperTenniX: “Sono molto contento del risultato, l’obiettivo era qualificarci. La Davis ti toglie tante energie, ma tutti hanno giocato un gran tennis. C’è stato un grande lavoro da parte di tutti e ora si va a Malaga“. Nelle prossime settimane la coppia azzurra continuerà a giocare sul circuito ATP per cercate la qualificazione alle Finals: “Il ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) L’Italia ha chiuso con tre vittorie nel Girone A delle Finals didi tennis: il doppio azzurro composto da Fabio Fognini eha battuto la coppia svedese formata da Dragos Nicolae Madaras ed André Goransson per 7-6 (1) 6-2 dopo un’ora e 26 minuti, permettendo all’Italia di vincere il confronto odierno per 2-1 sulla Svezia. Dopo il successo odiernoha parlato a SuperTenniX: “Sono molto contento del risultato, l’obiettivo era qualificarci. Lati toglie tante energie, ma tutti hanno giocato un gran tennis. C’è stato un grande lavoro da parte di tutti e ora si va a Malaga“. Nelle prossime settimane la coppia azzurra continuerà a giocare sul circuito ATP per cercate la qualificazione alle Finals: “Il ...

