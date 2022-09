(Di domenica 18 settembre 2022) AGI - È Pierpaolo Ferracuti, marchigiano di Porto San Giorgio (Fermo),patron al ristorante "Il Restroscena", il vincitore del CampionatodiConad, la gara tra 4nazionali svolta nell'ambito della 25^ edizione delFest, il festival internazionale dell'integrazione culturale in programma fino al 25 settembre a San Vito Lo Capo che è tornata ad ospitare, come da tradizione, Paesi e culture diverse per promuovere la pace, lo scambio e la multiculturalità. Loha conquistato i palati della giuria tecnica, presieduta da Paolo Marchi, e di quella popolare, con una panzanella mediorientale:...

rubio_chef : Ci parlate di muri giusti e muri sbagliati, di migranti bianchi da aiutare e di quelli medio orientali da ignorare,… - rubio_chef : 40 anni fa il massacro di migliaia di civili palestinesi - sulsitodisimone : Chi è lo chef stellato neo campione italiano di cous cous - Agenzia_Italia : Pierpaolo Ferracuti, marchigiano di Porto San Giorgio (Fermo), una stella Michelin, ha vinto la sfida tra 4 chef na… - EkeminiRaphael4 : RT @HajjiaTaibatu: @chichiofficiall Chef chi chi ???? -

Luca Salatino al Grande Fratello Vip 7 Pugile per passione edi professione, è diventato famoso per la sua partecipazione a Uomini e Donne (prima come corteggiatore e dopo come tronista). ...... affiancati quest'anno dalla new entry Tommaso Foglia, pastrycampano che va a sostituire ...riuscirà a fare quella più buona oltre che creativa Bake off Italia 2022, 1a puntata/ Diretta, ...Pierpaolo Ferracuti, marchigiano di Porto San Giorgio (Fermo), una stella Michelin, ha vinto la sfida tra 4 chef nazionali svolta nell'ambito della 25^ edizione del Cous Cous Fest ...Incidente mortale stanotte a Pescara, poco prima delle tre. Uno chef di 25 anni, che era in sella di uno scooter, ha perso la vita in via Stradonetto. La vittima è Luigi ...