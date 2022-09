Bologna | insulti e minacce al banchetto di FdI | “Vi appenderemo tutti | quale piazza preferite?” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 settembre 2022) “Vi?“, “Carogne”, “Mafiosi” sono glie ledi alcuni ragazzi, in sella a biciclette, che hanno accerchiato unelettorale di Fratelli d’Italia in centro a, in via Ugo Bassi. “Questa è la democrazia per la sinistra. Bravi i nostri militanti a non reagire”, scrive la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè postando ilsui social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.