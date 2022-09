Amici 22, la nuova classe di allievi (Di domenica 18 settembre 2022) Ricomincia con una nuova, attesissima, stagione Amici 22. Dopo le vacanze estive e reduci da due edizioni seguitissime, oggi 18 settembre si è iniziata a formare la nuova classe del talent show condotto da Maria De Filippi. La nuova edizione ha visto qualche cambio tra i professori. Dopo la conferma di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, un grande ritorno: quello di Arisa come insegnate di canto. L’artista prende il posto di Anna Pettinelli che, già dai mesi estivi, aveva accennato al suo ritiro da Amici 22. Per quanto riguarda il ballo, ritroviamo Alessandra Celentano e Raimondo Todaro a cui si aggiunge il coreografo, ballerino e cantante Emanuel Lo. Amici 22 è iniziato com’è finito, ovvero con l’esibizione di Luigi Strangis, cantante vincitore della scorsa ... Leggi su zon (Di domenica 18 settembre 2022) Ricomincia con una, attesissima, stagione22. Dopo le vacanze estive e reduci da due edizioni seguitissime, oggi 18 settembre si è iniziata a formare ladel talent show condotto da Maria De Filippi. Laedizione ha visto qualche cambio tra i professori. Dopo la conferma di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, un grande ritorno: quello di Arisa come insegnate di canto. L’artista prende il posto di Anna Pettinelli che, già dai mesi estivi, aveva accennato al suo ritiro da22. Per quanto riguarda il ballo, ritroviamo Alessandra Celentano e Raimondo Todaro a cui si aggiunge il coreografo, ballerino e cantante Emanuel Lo.22 è iniziato com’è finito, ovvero con l’esibizione di Luigi Strangis, cantante vincitore della scorsa ...

AmiciUfficiale : Un in bocca al lupo specialissimo a tutti gli aspiranti al banco di #Amici22! OGGI, ore 14.00 su Canale 5 avete tut… - AmiciUfficiale : Il sogno inizia da qui! DOMANI, domenica 18 settembre, ci sarà la formazione della nuova classe di Amici, tutti pro… - juventusfc : Questa settimana è stata inaugurata una nuova struttura a Dushanbe, alla presenza delle autorità locali. Buon lavo… - CantuMaura : RT @artofsangiulia: nuova edizione di Amici alias nuova occasione per ribadire che esiste un solo Sangiovanni e una sola Giulia Stabile in… - TrueLoveDany : Amici di #amemici20 qualcuno di interessante da segnalare nella nuova classe?! Per ora ho visto solo Tamberi, la mo… -