Addio al calcio: Santon annuncia il ritiro (Di domenica 18 settembre 2022) Il contratto scaduto lo scorso giugno e, soprattutto, un fisico non più al passo con il gioco moderno a causa dei troppi infortuni in avuti in carriera. Devono essere balenate queste e molte altre cose a Davide Santon prima di annunciare il suo ritiro dal calcio giocato. Ad annunciare la notizia, a soli 31 anni è stato lo stesso terzino ex Roma e Inter, il secondo ex di entrambe a dire Addio questa stagione, sul suo profilo Instagram. “La passione, la dedizione, l’adrenalina, il lavoro di squadra e il divertimento di questo sport sono state la mia motivazione fin da bambino. Ho vissuto il viaggio più bello, imprevedibile, umiliante e stimolante. Questo è stato un viaggio incredibile ma sono ottimista riguardo al nuovo capitolo della mia vita“. Due dei possibili talenti che avrebbe ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 18 settembre 2022) Il contratto scaduto lo scorso giugno e, soprattutto, un fisico non più al passo con il gioco moderno a causa dei troppi infortuni in avuti in carriera. Devono essere balenate queste e molte altre cose a Davideprima dire il suodalgiocato. Adre la notizia, a soli 31 anni è stato lo stesso terzino ex Roma e Inter, il secondo ex di entrambe a direquesta stagione, sul suo profilo Instagram. “La passione, la dedizione, l’adrenalina, il lavoro di squadra e il divertimento di questo sport sono state la mia motivazione fin da bambino. Ho vissuto il viaggio più bello, imprevedibile, umiliante e stimolante. Questo è stato un viaggio incredibile ma sono ottimista riguardo al nuovo capitolo della mia vita“. Due dei possibili talenti che avrebbe ...

fattoquotidiano : Sala passerà alla storia come il sindaco che ha permesso la distruzione della “Scala del calcio” per permettere una… - CamilFranciosi : RT @ChoubatSylviane: JUVE: ADDIO FINALE ALLEGRI! CONTE PRONTO A GIUGNO! CON CALO CALCIO - ChoubatSylviane : JUVE: ADDIO FINALE ALLEGRI! CONTE PRONTO A GIUGNO! CON CALO CALCIO - 11contro11 : Addio al calcio: Santon annuncia il ritiro #Inter #Newcastle #Roma #Focus #SerieA #11contro11 - 811Proudman : RT @fattoquotidiano: Sala passerà alla storia come il sindaco che ha permesso la distruzione della “Scala del calcio” per permettere una sp… -