Viscidi | «In Italia sappiamo giocare di squadra | ma ci mancano i ragazzi che facciano la differenza»

(Di sabato 17 settembre 2022) Su Sportweek un’intervista a Maurizio, coordinatore delle Nazionali giovanili. Sottolinea un problema tuttono: «Abbiamo menoche fanno la. Siamo bravi, intelligenti, formati,, ma cile eccellenze che ti fanno sobbalzare dalla sedia». Poco talento o difetto di formazione? «Difetto di formazione. Nelle giovanili entriamo troppo presto con la tattica e togliamo le giocate che fanno la. Se uno è bravo in uno contro uno, per esempio, si sente urlare dalla panchina “gioca semplice!” o “gioca col compagno!”: così si entra in un contesto correttissimo dal punto di vista collettivo ma che appiattisce il talento. Su 55 Paesi d’Europa l’è sotto la media dei dribbling ...

'Non me li appiattite, non voglio ritrovarmeli a vent'anni che sanno fare solo la sponda'. Maurizio, coordinatore delle giovanili azzurre, parla con noi subito dopo aver dato dettami agli allenatori delle Under su come allenare gli attaccanti del futuro. Non perderti le Newsletter di ......delle maschili è l'obiettivo del Clube il mio compito " sottolinea Sbardella " è facilitato dall'avere vicino una persona con grande esperienza e competenza come Maurizio, che ricopre ... Giovanili Italia, Viscidi: 'Talenti all'estero, tattica, Udogie e...' Il coordinatore delle giovanili azzurre: "Abbiamo ottimi giovani ma ci mancano quelli che fanno la differenza, gli togliamo l'iniziativa individuale. La fuga verso l'estero mi porta a due considerazio ...