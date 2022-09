Ultime Notizie – Caso Richetti | lite social Picierno-Calenda

(Di sabato 17 settembre 2022) Botta e risposta via Twitter tra Pinae Carlosulla vicenda che vede coinvolto il senatore di Azione Matteo. “Oggi @carlosi è svegliato e ha diffuso la querela che #ha presentato alla donna che lo accusa di molestie definendola ‘una squilibrata’. Un atteggiamento riprovevole e patriarcale che punta a vittimizzare la donna e ad assolvere il presunto molestatore #metoo”, scrive la vice presidente del Parlamento europeo, del Pd. A stretto giro arriva la replica del leader di Azione, sempre via: “No Pina, io ho difeso una persona perbene attaccata con un’intervista anonima. Una persona che da un anno è vittima di stalking che ha denunciato mentre non è stato denunciato. E tu stai semplicemente strumentalizzando tutto ciò non per ...

sole24ore : ?? Cosa direbbe #Biden a #Putin se il presidente russo, messo alle strette dalla riscossa ucraina sul campo, decides… - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 17-09-2022 ore 11:10 - #Ultime #Notizie #17-09-2022 #11:10 - junews24com : Calciomercato Juve: due osservati speciali dalla dirigenza contro il Monza -

Il Sole 24 ORE

...totaliNonostante un anno fa abbia imposto un importante divieto sulle criptovalute, il Governo cinese continua a proteggere gli investitori locali di cripto, in quanto questesono ...... al confine con il Tagikistan, evacuando almeno 136 mila persone dalle zone a rischio nel distretto di confine di Balken, dopo gli scontri militari delleore con il Paese vicino che, secondo ... Ucraina ultime notizie. Biden a Putin: Non usare armi nucleari, ci sarebbe una risposta Ismael Bennacer è diventato un inamovibile del centrocampo rossonero di Stefano Pioli. L'algerino, finora, è sceso in campo in tutte e otto le sfide affrontate dal Milan in questo inizio di stagione, ...In porta sembra delinearsi l'alternanza fra Handanovic e Onana, la convince "Io parto da quello che ha detto Inzaghi a inizio stagione: il titolare è Handanovic. In campionato gioca lui, ora abbiamo ...