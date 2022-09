Udinese, Sottil: «Non mi interessa la classifica» (Di sabato 17 settembre 2022) Le parole di Sottil prima della sfida tra Udinese e Inter: «Non voglio sentir parlare di un Inter in crisi» Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra l’Udinese e l’Inter. Di seguito le sue parole. AVVIO DI STAGIONE – «Stiamo vivendo bene questo momento. C’è molto entusiasmo, grande voglia di continuare a essere protagonisti. Ho sempre avuto ottime sensazioni perché la squadra è molto competitiva e formata di calciatori di alto livello fisici, tecnici e con voglia di migliorarsi tutti i giorni. Queste sensazioni poi si sono trasformate in realtà: la squadra è cresciuta partita dopo partita e ha dimostrato di saper affrontare con grande maturità le sfide che fronteggia. La rosa è migliorata molto, sotto gli aspetti della condizione fisica e della simbiosi tattica tra i ragazzi. Sono ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Le parole diprima della sfida trae Inter: «Non voglio sentir parlare di un Inter in crisi» Andreaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra l’e l’Inter. Di seguito le sue parole. AVVIO DI STAGIONE – «Stiamo vivendo bene questo momento. C’è molto entusiasmo, grande voglia di continuare a essere protagonisti. Ho sempre avuto ottime sensazioni perché la squadra è molto competitiva e formata di calciatori di alto livello fisici, tecnici e con voglia di migliorarsi tutti i giorni. Queste sensazioni poi si sono trasformate in realtà: la squadra è cresciuta partita dopo partita e ha dimostrato di saper affrontare con grande maturità le sfide che fronteggia. La rosa è migliorata molto, sotto gli aspetti della condizione fisica e della simbiosi tattica tra i ragazzi. Sono ...

