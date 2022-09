Rivoluzione bus nel decimo municipio | anche Infernetto | Axa e Palocco avranno un notturno

(Di sabato 17 settembre 2022) Ostia –, Axa Malafede, Acilia, Casale Ostia Levanteuna linea bus notturna che li collegherà con l’Eur. E non solo: l’itinerario quella attuale, che collega Ostia con il centro di Roma, includeràOstia Ponente. Ad annunciarlo è il presidente della commissione Mobilità del X, Leonardo Di Matteo. “Con il progetto di riordino del trasporto pubblico– ha annunciato il consigliere dem – termina l’isolamento dei nostri concittadini, garantendo il diritto alla mobilità come un diritto fondamentale”. La prima, importante novità per il territorio, ha spiegato Di Matteo nel corso di una conferenza stampa tenutasi questa mattina, è che nei prossimi mesi verrà attivata una nuova linea notturna che farà capolinea alla ...

