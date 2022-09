Quando arriva la M4? (Di sabato 17 settembre 2022) L'inaugurazione di queste prime fermate - leggo - dipende però da Roma. Il Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti a impianti fissi, presso il ministero delle Infrastrutture e ... Leggi su italians.corriere (Di sabato 17 settembre 2022) L'inaugurazione di queste prime fermate - leggo - dipende però da Roma. Il Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti a impianti fissi, presso il ministero delle Infrastrutture e ...

fffitalia : E a chi dice 'ma non eravate preoccupati della siccità, e ora vi lamentate se piove troppo': La mancanza d’acqua in… - lagigetti : @LaCentralinista @Fuser10314370 Niente. Dice che fa il professore ma i miei amici professori in questo periodo lavo… - goatslionel : @fragasso81 @Ilariasigaudo Strano ho sempre visto i tuoi commenti sotto le sue foto, quando la volpe non arriva all’uva dice che é acerba??? - j4gham : @flomanto Solo la Juve di Andrea Agnelli chi poteva fare una figuraccia del genere riportando il fantino dopo 2 ann… - archiviodiari : RT @Guardounpo: La sintesi perfetta dei giorni del Premoo all'@archiviodiari (piove e tira vento, la sala straripante di gente che arriva d… -