Papin | «Milan Napoli? La bilancia pende leggermente verso i rossoneri»

Jean-Pierre Papin, ex Milan, intervistato da la Gazzetta dello Sport ha parlato del big match di domani sera tra Milan e Napoli. Le sue dichiarazioni: Milan Napoli – «leggermente dalla parte del Milan. È una squadra completa, arricchita dall'esperienza del successo e non ancora al top della condizione: quando crescerà, i ritmi si alzeranno anche in Europa. Oggi poi ha una tranquillità che l'anno scorso non sempre si vedeva: la gestione dei momenti del match è da top club, sa quando accelerare e quando abbassare il ritmo». Napoli – «Anche ...

