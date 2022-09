Pandev: «Se l’Inter vince con l’Udinese si sistema tutto» (Di sabato 17 settembre 2022) Le parole di Pandev in vista di Udinese Inter: «Inzaghi ha la rosa più forte di tutti, oltre a Lukaku ha preso altri giocatori importanti» Intervistato dall Gazzetta dello Sport, Goran Pandev ha parlato dell’Inter, impegnata contro l’Udinese. Di seguito le sue parole. «Se vince a Udine, Inzaghi sistema tutto e fa dimenticare le tre sconfitte stagionali. Non sarà semplice. Questo è il campionato più equilibrato degli ultimi anni, Roma e Lazio ad esempio non sono mai state così forti. Ma sa come la penso? Inzaghi ha la rosa più forte di tutti, oltre a Lukaku ha preso anche altri giocatori importanti, mi piace molto Asllani. E spero proprio che Simone riesca dove non è riuscito l’anno scorso, vincere lo scudetto era l’obiettivo». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Le parole diin vista di Udinese Inter: «Inzaghi ha la rosa più forte di tutti, oltre a Lukaku ha preso altri giocatori importanti» Intervistato dall Gazzetta dello Sport, Goranha parlato del, impegnata contro. Di seguito le sue parole. «Sea Udine, Inzaghie fa dimenticare le tre sconfitte stagionali. Non sarà semplice. Questo è il campionato più equilibrato degli ultimi anni, Roma e Lazio ad esempio non sono mai state così forti. Ma sa come la penso? Inzaghi ha la rosa più forte di tutti, oltre a Lukaku ha preso anche altri giocatori importanti, mi piace molto Asllani. E spero proprio che Simone riesca dove non è riuscito l’anno scorso,re lo scudetto era l’obiettivo». L'articolo ...

