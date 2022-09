Mauro: «Vlahovic non sa stoppare una palla. Var? Poi arriva un coglione…» (Di sabato 17 settembre 2022) Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, è tornato a parlare dei bianconeri ai microfoni del Corriere dello Sport Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, è tornato a parlare dei bianconeri ai microfoni del Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: POLEMICHE Var – «Solo che poi arriva il coglione che sta seduto davanti a un video, coglione in generale, non mi riferisco a quello di Juve-Salernitana – non so nemmeno chi fosse – che segnala all’arbitro un fuorigioco inesistente, il gol viene annullato, il risultato falsato e va a finire che fanno tutti la figura dei cretini. Quello che è successo allo Stadium domenica scorsa ha affossato il Var». Vlahovic – «Se non ti arriva il pallone mettiti nella condizione di riceverlo. L’ho detto e lo confermo: ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Massimo, ex giocatore della Juventus, è tornato a parlare dei bianconeri ai microfoni del Corriere dello Sport Massimo, ex giocatore della Juventus, è tornato a parlare dei bianconeri ai microfoni del Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: POLEMICHE– «Solo che poiil coglione che sta seduto davanti a un video, coglione in generale, non mi riferisco a quello di Juve-Salernitana – non so nemmeno chi fosse – che segnala all’arbitro un fuorigioco inesistente, il gol viene annullato, il risultato falsato e va a finire che fanno tutti la figura dei cretini. Quello che è successo allo Stadium domenica scorsa ha affossato il».– «Se non tiil pallone mettiti nella condizione di riceverlo. L’ho detto e lo confermo: ...

GoalItalia : 'Non sa cosa sia il controllo della palla' Massimo Mauro duro con Vlahovic ?? - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, Mauro: “Il Var deve essere cambiato” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - Anto_ni_o___ : RT @GoalItalia: 'Non sa cosa sia il controllo della palla' Massimo Mauro duro con Vlahovic ?? - TuttoJuve24 : Juventus, Mauro: “Il Var deve essere cambiato” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - pasto_388 : RT @GoalItalia: 'Non sa cosa sia il controllo della palla' Massimo Mauro duro con Vlahovic ?? -