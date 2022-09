Marche, alluvione: la Procura indaga per omicidio colposo. Il CNR interviene sulle cause della pioggia record e fiumi esondati (Di sabato 17 settembre 2022) alluvione nelle Marche: mentre continuano le ricerche dei soccorritori con il lavoro incessante dei Vigili del Fuoco, la Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e inondazione colposa. Allo stesso tempo. si cercano di individuare e capire le cause della tragedia che ha colpito la Regione. Marche, alluvione: la Procura di Ancona indaga per omicidio colposo La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e inondazione colposa ancora a carico di ignoti. Le indagini, affidate al Nucleo Investigativo dei carabinieri, sono coordinate dal Procuratore aggiunto, Valentina ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 17 settembre 2022)nelle: mentre continuano le ricerche dei soccorritori con il lavoro incessante dei Vigili del Fuoco, ladi Ancona ha aperto un fascicolo pere inondazione colposa. Allo stesso tempo. si cercano di individuare e capire letragedia che ha colpito la Regione.: ladi AnconaperLadi Ancona ha aperto un fascicolo pere inondazione colposa ancora a carico di ignoti. Le indagini, affidate al Nucleo Investigativo dei carabinieri, sono coordinate daltore aggiunto, Valentina ...

fattoquotidiano : “Bastava pulire il corso del fiume. Se lì non faceva tappo noi non eravamo alluvionati” #alluvione - matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - EnricoLetta : Fermiamo la nostra campagna elettorale nelle #Marche. In segno di lutto e partecipazione al dolore delle famiglie c… - LauraTurchet : RT @AxiaFel: Come sciacalli stanno sfruttando la tragica alluvione nelle Marche per strillare che è stata la crisi climatica. No. È stato l… - MazzaliVanna : RT @Radio1Rai: #Marche Tutte identificate le 10 vittime della devastante alluvione. Le loro storie, i nomi, gli ultimi momenti raccontati d… -