Marc Marquez, aggiornamento inatteso: brutto colpo per i tifosi (Di sabato 17 settembre 2022) Il sereno è durato pochissimo, dopo la notizia del suo rientro ancora preoccupazione per il futuro, cose da non credere PER NON PERDERTI NESSUN aggiornamento SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ da poco arrivata la conferma ufficiale direttamente da Marc Marquez del suo ritorno per il finale di stagione in MotoGP, recupero lampo dopo l’ultima operazione all’omero e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 17 settembre 2022) Il sereno è durato pochissimo, dopo la notizia del suo rientro ancora preoccupazione per il futuro, cose da non credere PER NON PERDERTI NESSUNSEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ da poco arrivata la conferma ufficiale direttamente dadel suo ritorno per il finale di stagione in MotoGP, recupero lampo dopo l’ultima operazione all’omero e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

IQuotidiano : I risultati di Marc Marquez sono sorprendenti e la Honda non sarà poi così male come sembra. il vero problema sono… - dianatamantini : LIVE MOTOGP - Ducati vs Quartararo nel venerdì ad Aragon, oggi come sarà? Occhio poi a Marc Marquez... La diretta d… - corsedimoto : LIVE MOTOGP - Ducati vs Quartararo nel venerdì ad Aragon, oggi come sarà? Occhio poi a Marc Marquez... La diretta d… - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA della #FP3 di Aragon: Bagnaia e Quartararo, la sfida continua. Attenzione a Marc… - Moto_it : Ottavo a 0”359 dal primo, con tre caschi rossi nei primi tre settori, prima Honda in classifica: il ritorno di Marc… -