LIVE Moto3 | GP Aragon 2022 in DIRETTA | inizia la Q2 | Foggia insegue la prima fila

(Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DIDI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 13.03 Nessuno si prende il rischio di uscire dalla pit lane per non dare la scia ai rivali. Attenzione ache potrebbe subire una sanzione per aver ostacolato Furusato. 13.00 Scatta la Q2 del GP d’per quanto riguarda il Mondiale. 12.58 Jaume Masià è stato annunciato per la stagione 2023 dellacon Leopard al posto di Dennis. Lo spagnolo sarà affiancato dal Tatsuki Suzuki. 12.55 La classifica della Q1. 1 99 C. TATAY 1:58.297 2 44 D. MUÑOZ +0.452 3 54 R. ROSSI +0.575 4 72 T. FURUSATO +0.720 5 16 A. ...