La sfida dei giovani di Nettuno: sdraiarsi sulle strisce pedonali prima dell’arrivo delle auto, scappare e postare il video su TikTok (Di sabato 17 settembre 2022) Cinque ragazzi sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del comune di Nettuno mentre si sdraiavano sulle strisce pedonali e si alzavano pochi secondi prima dell’arrivo delle automobili. La vicenda, raccontata oggi dal Messaggero, è stata scoperta dalla polizia per caso. Le forze dell’ordine stavano esaminando le immagini delle telecamere per individuare un’automobile coinvolta in una rapina. Ingrandendo le immagini, i poliziotti hanno infatti potuto accertare la presenza di almeno cinque persone distese sulle strisce pedonali, proprio al centro della carreggiata. Erano quasi le 4 del mattino. La registrazione ha fissato anche il momento in cui, all’arrivo ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) Cinque ragazzi sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del comune dimentre si sdraiavanoe si alzavano pochi secondimobili. La vicenda, raccontata oggi dal Messaggero, è stata scoperta dalla polizia per caso. Le forze dell’ordine stavano esaminando le immaginitelecamere per individuare un’mobile coinvolta in una rapina. Ingrandendo le immagini, i poliziotti hanno infatti potuto accertare la presenza di almeno cinque persone distese, proprio al centro della carreggiata. Erano quasi le 4 del mattino. La registrazione ha fissato anche il momento in cui, all’arrivo ...

Agenzia_Ansa : L'Italia si è qualificata per la finale dei Mondiali di pallavolo battendo 3-0 la Slovenia nella semifinale giocata… - Felis_Ariel : C'è un legame stretto tra il narrare storie, l'immaginario, e la sfida umana verso il superamento dei limiti. No, n… - NicolaBusin : @AntoDPrete @profgviesti @StefanoFassina Ci sono tre corridori ciclisti che possono vincere la gara per il bene di… - SassiLive : CALCIO, ECCELLENZA, 3^ GIORNATA, MATERA CITTÀ DEI SASSI SFIDA MOLITERNO AL CAMPO DEL PAIP - SassiLive : CALCIO, SERIE C FEMMINILE, 2^ GIORNATA, WOMEN MATERA CITTÀ DEI SASSI SFIDA LECCE WOMEN AL CAMPO DEL PAIP -