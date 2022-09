Gf Vip | il capo progetto del reality annuncia una novità e intanto alcuni ex protagonisti dell’ultima edizione fanno finalmente pace

Leggi su isaechia

(Di sabato 17 settembre 2022) Stasera sarà disponibile sulle piattaforme social della testata una nuova puntata di Casa Chi, che tratterà il tema del Gf Vip in arrivo il 19 settembre in prima serata su Canale 5. Quest’anno, alla conduzione del format, la bella Sophie Codegoni, ex Vippona fidanzata con l’influencer Alessandro Basciano. Protagonista della puntata Andrea Palazzo,del. Quest’ultimo ha rivelato in anteprima unache sarà sicuramente molto gradita. Parliamo del ritorno del pubblico fuori dalle quattro mura del Gf Vip ad accogliere i concorrenti. Inoltre, sempre durante la puntata, vedremo la conduttrice riappacificarsi con i suoi compagni di avventura, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. Tra loro non scorreva buon sangue, anche a causa dipunti di vista differenti che si erano ...