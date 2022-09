Finalmente Draghi mostra la sua agenda (Di sabato 17 settembre 2022) Se non avesse detto chiaramente – sbugiardando peraltro Carlo Calenda e Matteo Renzi – che non è disponibile a un secondo mandato, c’è da pensare che ieri in conferenza stampa Mario Draghi abbia fatto vera e propria campagna elettorale. Attaccando i suoi “avversari” e vendendo ciò che ha fatto come ciò che non è. Il premier Mario Draghi esulta: evitato lo scostamento di bilancio. Ma ci farà prendere prestiti in banca per pagare il gas “L’andamento dell’economia italiana ci consente di aiutare famiglie e imprese senza fare uno scostamento dei conti pubblici. Ripeto: sostegno all’occupazione, crescita per imprese e famiglie e più deboli: questa è l’agenda sociale del governo che ho avuto l’onore di presiedere”. agenda sociale. Al di là dell’attacco evidente a Giuseppe Conte dato che di “agenda sociale” ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 17 settembre 2022) Se non avesse detto chiaramente – sbugiardando peraltro Carlo Calenda e Matteo Renzi – che non è disponibile a un secondo mandato, c’è da pensare che ieri in conferenza stampa Marioabbia fatto vera e propria campagna elettorale. Attaccando i suoi “avversari” e vendendo ciò che ha fatto come ciò che non è. Il premier Marioesulta: evitato lo scostamento di bilancio. Ma ci farà prendere prestiti in banca per pagare il gas “L’andamento dell’economia italiana ci consente di aiutare famiglie e imprese senza fare uno scostamento dei conti pubblici. Ripeto: sostegno all’occupazione, crescita per imprese e famiglie e più deboli: questa è l’sociale del governo che ho avuto l’onore di presiedere”.sociale. Al di là dell’attacco evidente a Giuseppe Conte dato che di “sociale” ...

