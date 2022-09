Diffidati Sassuolo-Torino | ci sono granata a rischio squalifica per il Napoli?

Leggi su sportface

(Di sabato 17 settembre 2022) Ilfa visita alnel match valido per la settima giornata di Serie A 2022/2023. Ma qual è la situazione sui? Al momento non risultatano giocatori nella lista dei calciatori a. Una situazione che riguarda tutte le squadre del campionato. Nel prossimo turno ildovrà scendere in campo contro il. Nessun calciatore rischierà di saltare quel match per via di un giallo di troppo contro i neroverdi.: Nessuno SportFace.