Debutto amaro per Thiago Motta: Bologna sconfitto dall'Empoli (Di sabato 17 settembre 2022) Bologna-Empoli 0-1 Rete : 30' st Bandinelli Bologna (4-2-3-1): Skorupski 5.5; De Silvestri 6 (12' st Kasius 6), Posch 6, Lucumì 6, Cambiaso 6; Medel 6 (34' st Aebischer sv), Schouten 6 (34 st’Vignato... Leggi su feedpress.me (Di sabato 17 settembre 2022)0-1 Rete : 30' st Bandinelli(4-2-3-1): Skorupski 5.5; De Silvestri 6 (12' st Kasius 6), Posch 6, Lucumì 6, Cambiaso 6; Medel 6 (34' st Aebischer sv), Schouten 6 (34 st’Vignato...

zazoomblog : Thiago Motta debutto amaro col Bologna: Empoli prima vittoria con Bandinelli - #Thiago #Motta #debutto #amaro - ilnapolionline : SERIE A - Bologna-Empoli 0-1, Zanetti vince la prima gara, debutto 'amaro' per Thiago Motta -… - news24_inter : #ThiagoMotta ko alla prima con il Bologna #Inter - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Debutto amaro per #Alcaraz da numero uno: battuto da Auger-Aliassime in tre set - sportli26181512 : Thiago Motta, debutto amaro col Bologna: l'Empoli fa il colpo con Bandinelli: Thiago Motta, debutto amaro col Bolog… -