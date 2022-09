Calcio: Real, Ancelotti 'Vinicius sta bene e gioca con allegria' (Di sabato 17 settembre 2022) "Noi meglio nei secondi tempi? Facciamo credere di essere stanchi e poi..." MADRID (SPAGNA) - "Sarà una partita equilibrata, molto combattuta, perchè ci sono bravissimi calciatori in entrambe le ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) "Noi meglio nei secondi tempi? Facciamo credere di essere stanchi e poi..." MADRID (SPAGNA) - "Sarà una partita equilibrata, molto combattuta, perchè ci sono bravissimi calciatori in entrambe le ...

MicheleAnnibale : RT @pallonatefaccia: In risposta a Bravo, molte star del calcio brasiliano hanno preso posizione online in favore del 22enne attaccante del… - sportface2016 : #RealMadrid, #Ancelotti: '#Vinicius? Continua a giocare con gioia' - serieB123 : Vinicius e il razzismo per i suoi balletti dopo i gol - 7ranz89 : RT @simonevitali85: Allora, se Allegri non parla di calcio lo insultano. Se parla di calcio lo insultano. Gundogan e Bernardo sono riserve… - juvemyheart : RT @simonevitali85: Allora, se Allegri non parla di calcio lo insultano. Se parla di calcio lo insultano. Gundogan e Bernardo sono riserve… -