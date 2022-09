Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90: i cantanti e la scaletta della prima serata (Di sabato 17 settembre 2022) Sono tanti i cantanti e gli artisti che si alternano ad Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90, lo show musicale di Rai 1 condotto da Amadeus. In tutto tre prime serate, il 17 settembre, il 24 settembre e il 1 ottobre 2022. Ben 46 artisti, sia italiani che internazionali, che si alterneranno sul palco dell’Arena di Verona. La prima serata va in onda oggi, 17 settembre 2022, su Rai 1 dalle 21.25, ed è stata registrata il 12 settembre. Vediamo insieme gli ospiti e i cantanti di oggi. Gloria Gaynor con “I will survive”, Paul Young con “Love of common people”, Orchestral Manoeuvres in the dark con “Enola gay”, Ricchi e poveri con “Sarà perchè ti amo”, La Bouche con “Be my lover”, Richard Sanderson con “Reality” (Il tempo delle mele), Ornella Vanoni con ... Leggi su tpi (Di sabato 17 settembre 2022) Sono tanti ie gli artisti che si alternano ad’60 ’70 ’80, lo show musicale di Rai 1 condotto da Amadeus. In tutto tre prime serate, il 17 settembre, il 24 settembre e il 1 ottobre 2022. Ben 46 artisti, sia italiani che internazionali, che si alterneranno sul palco dell’di Verona. Lava in onda oggi, 17 settembre 2022, su Rai 1 dalle 21.25, ed è stata registrata il 12 settembre. Vediamo insieme gli ospiti e idi oggi. Gloria Gaynor con “I will survive”, Paul Young con “Love of common people”, Orchestral Manoeuvres in the dark con “Enola gay”, Ricchi e poveri con “Sarà perchè ti amo”, La Bouche con “Be my lover”, Richard Sanderson con “Reality” (Il tempo delle mele), Ornella Vanoni con ...

OrnellaVanoni : Questa sera su @RaiUno andrà in onda la prima delle tre puntate di Arena Suzuki 60,70,80 e 90 di Amadeus alla qual… - zazoomblog : Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90: quante puntate durata e quando finisce il concerto su Rai 1 - #Arena #Suzuki #e…’9… - ariJDscott : RT @OrnellaVanoni: Questa sera su @RaiUno andrà in onda la prima delle tre puntate di Arena Suzuki 60,70,80 e 90 di Amadeus alla quale ho… - bubinoblog : GUIDA TV 17 SETTEMBRE 2022: ARENA SUZUKI, TU SI QUE VALES, INDOVINA CHI VIENE A CENA - franco_sala : RT @OrnellaVanoni: Questa sera su @RaiUno andrà in onda la prima delle tre puntate di Arena Suzuki 60,70,80 e 90 di Amadeus alla quale ho… -