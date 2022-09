Walliance | recensione | come funziona e rendimenti sui progetti

Leggi su risparmioggi

(Di venerdì 16 settembre 2022)è una piattaforma di crowdfunding immobiliare che può risultare molto attrattiva per investitori che cercano di diversificare il loro portafoglio di investimenti: in questo articolo andremo a conoscere meglio questa piattaforma, spiegare cos’è nel dettaglio,, che garanzie ci sono, i rischi dell’investimento, la tassazione e le opinioni finali. Cos’è(qui il sito ufficiale) è una società fintech con una discreta storia che si occupa di crowdfunding immobiliare, anche detto real estate crowdfunding, cioè esegue una raccolta fondi collettiva al fine di investire in beni immobili che, senza il suo intervento da intermediario, non sarebbe alla portata di tutti coloro che detengono un capitale ridotto. Ma non solo: fornisce anche un servizio alle piccole e ...