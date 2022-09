Un bicchiere di whisky e qualche flessione: svelati gli assurdi rituali degli attori sui set bollenti (Di venerdì 16 settembre 2022) Le scene più “hot”, si sa, non sono sempre una passeggiata, anche per gli attori “più temprati”: ecco come scaricano la tensione sul set La bravura di certi attori va oltre l’immaginabile: per quanto per molti sia scontato, non sempre per loro risulta semplice interpretare certe tipologie di scene. In particolare, sono le parti più L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 16 settembre 2022) Le scene più “hot”, si sa, non sono sempre una passeggiata, anche per gli“più temprati”: ecco come scaricano la tensione sul set La bravura di certiva oltre l’immaginabile: per quanto per molti sia scontato, non sempre per loro risulta semplice interpretare certe tipologie di scene. In particolare, sono le parti più L'articolo NewNotizie.it.

CarneiroBelini : RT @lucy_afrodite: Un bicchiere di whisky bisogna prima guardarlo, e quando ci si stanca di guardarlo incominciare a bere. Come con una bel… - XeyyamEyvazli6 : RT @lucy_afrodite: Un bicchiere di whisky bisogna prima guardarlo, e quando ci si stanca di guardarlo incominciare a bere. Come con una bel… - Ponkoyo1 : RT @lucy_afrodite: Un bicchiere di whisky bisogna prima guardarlo, e quando ci si stanca di guardarlo incominciare a bere. Come con una bel… - cialdea : @falcions85 Ma nel bicchiere che c’è secondo te, tè o whisky? - PaolaCH02841973 : @Sabina7217 ???????? un bel bicchiere ?? di whisky -