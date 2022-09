Salernitana-Lecce, le formazioni ufficiali (Di venerdì 16 settembre 2022) Da pochi minuti sono state diramate le formazioni titolari ufficiali di Salernitana-Lecce, anticipo che apre la 7ª giornata di Serie A, dopo la quale ci sarà la sosta per le partite delle nazionali. Il fischio d’inizio è previsto all’“Arechi” di Salerno per le ore 20:45, con la diretta TV che è garantita da Sky e da DAZN. Campani e salentini non si sono mai affrontati in Serie A, ma per ben 32 volte si sono incontrati nei campionati minori di Serie B e C. Il bilancio complessivo pende a favore del Lecce, che è riuscito a spuntarla in ben 14 occasioni a fronte delle 10 affermazioni granata e degli 8 pareggi. A questi precedenti bisogna aggiungere anche le 5 sfide in Coppa Italia, che vedono avanti i giallorossi per 3 vittorie a 2. L’ultimo scontro in assoluto fra le due compagini risale al campionato ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 16 settembre 2022) Da pochi minuti sono state diramate letitolaridi, anticipo che apre la 7ª giornata di Serie A, dopo la quale ci sarà la sosta per le partite delle nazionali. Il fischio d’inizio è previsto all’“Arechi” di Salerno per le ore 20:45, con la diretta TV che è garantita da Sky e da DAZN. Campani e salentini non si sono mai affrontati in Serie A, ma per ben 32 volte si sono incontrati nei campionati minori di Serie B e C. Il bilancio complessivo pende a favore del, che è riuscito a spuntarla in ben 14 occasioni a fronte delle 10 affermazioni granata e degli 8 pareggi. A questi precedenti bisogna aggiungere anche le 5 sfide in Coppa Italia, che vedono avanti i giallorossi per 3 vittorie a 2. L’ultimo scontro in assoluto fra le due compagini risale al campionato ...

OfficialUSS1919 : ??Ci siamo! ????Pronti per Salernitana - Lecce ???? #SalernitanaLecce #macteanimo #forzagranata - EnricoTurcato : Lecce-Monza Bologna-Fiorentina Juventus-Salernitana Un’altra domenica da dimenticare per arbitri e VAR. Decisioni… - internewsit : LIVE Serie A - Salernitana-Lecce apre la settima giornata: le formazioni - - woodyal19092646 : #JuveSalernitana Ammiravo la Salernitana per via del bel gioco, che ha messo in seria difficoltà la Juventus. Ma do… - CalcioNews20192 : Le formazioni Ufficiali di Salernitana - Lecce -