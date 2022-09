Putin costretto a “scusarsi” anche con Modi: «Noi vogliamo la fine della guerra il prima possibile» (Di venerdì 16 settembre 2022) Non solo la Cina. Nell’ultima giornata del vertice di Samarcanda, Vladimir Putin incassa anche la freddezza dell’India: con il premier Narendra Modi è stato di fatto costretto a giustificarsi, quasi a scusarsi sulla guerra in Ucraina, così come era sostanzialmente avvenuto ieri con il leader cinese Xi Jinping. «So della posizione sul conflitto in Ucraina e anche delle preoccupazioni. vogliamo che tutto questo finisca il prima possibile, ma l’Ucraina è fissata sul raggiungere i suoi obiettivi sul campo di battaglia. Vi terremo al corrente di quanto accade lì», ha detto il presidente russo a Modi, secondo quanto riportato dal Times of India. Modi a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 settembre 2022) Non solo la Cina. Nell’ultima giornata del vertice di Samarcanda, Vladimirincassala freddezza dell’India: con il premier Narendraè stato di fattoa giustificarsi, quasi asullain Ucraina, così come era sostanzialmente avvenuto ieri con il leader cinese Xi Jinping. «Soposizione sul conflitto in Ucraina edelle preoccupazioni.che tutto questo finisca il, ma l’Ucraina è fissata sul raggiungere i suoi obiettivi sul campo di battaglia. Vi terremo al corrente di quanto accade lì», ha detto il presidente russo a, secondo quanto riportato dal Times of India.a ...

