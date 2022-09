Picchia due 15enni con una mazza da baseball | professore a processo

gazzettaparma : Picchia due 15enni con mazza da baseball, prof a processo - stranifattinews : Brescia, picchia e minaccia di morte due 15enni con una mazza da baseball. Insegnante a processo, la scuola lo sosp… - ilmessaggeroit : #Brescia, due 15enni lanciano petardi nella casa del prof e lui li picchia con la mazza da baseball: va a processo - Nazione_Prato : Picchia il padre per avere soldi Condannato a due anni e 2 mesi - onlythebravets : RT @heythereilaria: Nel mezzo: io che vomito, cori che piange perché non capisce dove sono, gio e eli che piangono implorando le tedesche d… -

Un insegnante bresciano è stato rinviato a giudizio per aver colpito con una mazza da baseball15enni. Una delle vittime ha avuto bisogno bisogno di 27 punti in testa. A darne notizia è il Giornale di Brescia. L'insegnante, che è stato sospeso dalla scuola, la notte di Carnevale di un anno ...Dagli 83 fascicoli dianni fa si è passati ai 324 del 2021. Lo riferisce ANSA. Nell'anno appena ... 'Daspo' per una motonave camerunense: per 3 mesi non potrà entrare nei porti UE Genova,...Ha picchiato due 15enni con una mazza da baseball . Con quest'accusa un insegnante bresciano è stato rinviato a giudizio. I fatti risalgono alla notte di Carnevale di un anno fa, quando i ragazzini gl ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...