Paura nelle Marche, bomba d'acqua: sei morti e un disperso. Allagamenti anche in Toscana (Di venerdì 16 settembre 2022) Case allagate fino al primo piano, strade come torrenti e fiumi in piena che minacciano anche i comuni costieri. Il maltempo torna a fare Paura nelle Marche, con una persona che risulta al momento dispersa nella zona di Senigallia. Le immagini dei ... sul sito. Leggi su lastampa (Di venerdì 16 settembre 2022) Case allagate fino al primo piano, strade come torrenti e fiumi in piena che minaccianoi comuni costieri. Il maltempo torna a fare, con una persona che risulta al momento dispersa nella zona di Senigallia. Le immagini dei ... sul sito.

Agenzia_Ansa : Maltempo: bomba d'acqua nelle Marche, si temono dispersi. Paura nel paesino di Cantiano, strade come torrenti. Il s… - Andreacritico : RT @LaStampa: Paura nelle Marche, bomba d'acqua: sei morti e un disperso. Allagamenti anche in Toscana - AlboGibba007 : RT @ChiaraAndrea_B: La paura deriva dal fatto che sembra si sia entrati nelle sabbie mobili, ogni volta che si prova a muoversi si fa un da… - la_kuzzo : RT @LaStampa: Paura nelle Marche, bomba d'acqua: sei morti e un disperso. Allagamenti anche in Toscana - NunziaCentanni : RT @Agenzia_Ansa: Maltempo: bomba d'acqua nelle Marche, si temono dispersi. Paura nel paesino di Cantiano, strade come torrenti. Il sindaco… -