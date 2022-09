Nicola non fa drammi: “Onore al Lecce, la sosta arriva al momento giusto” (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Anche stasera la squadra ha cercato di giocare come ha fatto in altre occasioni, purtroppo non ci è riuscita e questo ci dispiace. Nel primo tempo siamo partiti molto forte e all’inizio del secondo tempo abbiamo fatto anche meglio. Una volta conquistato il pareggio, avremmo dovuto gestire meglio la partita. Non mi sento comunque di svalutare completamente la prestazione di oggi perché la squadra ha comunque cercato di giocare. Onore anche al Lecce, che ha fatto molto bene e ci ha messo in difficoltà”. Queste le parole del tecnico Davide Nicola nel post-partita di Salernitana–Lecce. Il mister ha quindi concluso: “Avremmo dovuto essere più determinati nelle occasioni che abbiamo avuto. La sosta arriva nel momento ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Anche stasera la squadra ha cercato di giocare come ha fatto in altre occasioni, purtroppo non ci è riuscita e questo ci dispiace. Nel primo tempo siamo partiti molto forte e all’inizio del secondo tempo abbiamo fatto anche meglio. Una volta conquistato il pareggio, avremmo dovuto gestire meglio la partita. Non mi sento comunque di svalutare completamente la prestazione di oggi perché la squadra ha comunque cercato di giocare.anche al, che ha fatto molto bene e ci ha messo in difficoltà”. Queste le parole del tecnico Davidenel post-partita di Salernitana–. Il mister ha quindi concluso: “Avremmo dovuto essere più determinati nelle occasioni che abbiamo avuto. Lanel...

