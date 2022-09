Lazio, saranno rimborsati i biglietti a tutti i tifosi presenti in casa del Midtjylland (Di venerdì 16 settembre 2022) La Lazio ha deciso di rimborsare il biglietto a tutti i tifosi, 225 in tutto, che erano presenti in Danimarca per la sfida contro il Midtjylland di giovedì sera in cui i biancocelesti hanno subito una sconfitta di proporzioni pesanti per 5-1. La decisione del club di Lotito è a suo modo storica e inusuale: si chiede in questo modo scusa ai tifosi che hanno affrontato una pesante trasferta per poi veder fare una figuraccia ai ragazzi di Sarri: “La S.S. Lazio rimborserà il costo del biglietto della gara Midtjylland-Lazio ai 225 sostenitori presenti ieri in Danimarca”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Laha deciso di rimborsare il biglietto a, 225 in tutto, che eranoin Danimarca per la sfida contro ildi giovedì sera in cui i biancocelesti hanno subito una sconfitta di proporzioni pesanti per 5-1. La decisione del club di Lotito è a suo modo storica e inusuale: si chiede in questo modo scusa aiche hanno affrontato una pesante trasferta per poi veder fare una figuraccia ai ragazzi di Sarri: “La S.S.rimborserà il costo del biglietto della garaai 225 sostenitoriieri in Danimarca”. SportFace.

