Infortunio Rabiot: la Francia lo esclude così dai convocati. Il comunicato (Di venerdì 16 settembre 2022) Infortunio Rabiot: Deschamps esclude il centrocampista dalla lista dei convocati per i prossimi impegni della Francia Tramite un comunicato ufficiale, la Francia ha reso noto che Adrien Rabiot è stato precauzionalmente escluso dai convocati della Francia per i prossimi impegni. IL comunicato – Vista l’evoluzione dell’Infortunio muscolare al polpaccio sinistro di Adrien Rabiot, che alla fine non potrà partecipare alla partita di Serie A tra Juventus e Monza di domenica, Didier Deschamps ha deciso, per precauzione e dopo aver parlato con il giocatore e il dottor Franck Le Gall, di sostituirlo per il match di lunedì a Clairefontaine da Boubacar Kamara. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022): Deschampsil centrocampista dalla lista deiper i prossimi impegni dellaTramite unufficiale, laha reso noto che Adrienè stato precauzionalmente escluso daidellaper i prossimi impegni. IL– Vista l’evoluzione dell’muscolare al polpaccio sinistro di Adrien, che alla fine non potrà partecipare alla partita di Serie A tra Juventus e Monza di domenica, Didier Deschamps ha deciso, per precauzione e dopo aver parlato con il giocatore e il dottor Franck Le Gall, di sostituirlo per il match di lunedì a Clairefontaine da Boubacar Kamara. L'articolo ...

