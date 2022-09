“Il caso Pausini”: le accuse della rete per non aver cantato “Bella Ciao” (Di venerdì 16 settembre 2022) In queste settimane di campagna elettorale, non sono mancate dal mondo artistico e degli influencer, pensieri e commenti riguardo i candidati politici. Da Giorgia ad Elodie, da Chiara Ferragni a Levante. Stavolta però è stata la “non scelta” di cantare, in una nota trasmissione spagnola (Paese in cui la canzone è stata riportata in auge dal successo de La Casa di Carta), l’inno della Resistenza Bella Ciao, ad aver trascinato Laura Pausini nell’occhio del ciclone mediatico. Sul web c’è chi giudica l’atto della cantante come una mancata presa di posizione pubblica rispetto ad un possibile futuro governo di centro-destra. E chi invece ne critica il mancato rispetto nei confronti del valore di quella che non è una semplice canzone di parte, ma simbolo della Resistenza e ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 16 settembre 2022) In queste settimane di campagna elettorale, non sono mancate dal mondo artistico e degli influencer, pensieri e commenti riguardo i candidati politici. Da Giorgia ad Elodie, da Chiara Ferragni a Levante. Stavolta però è stata la “non scelta” di cantare, in una nota trasmissione spagnola (Paese in cui la canzone è stata riportata in auge dal successo de La Casa di Carta), l’innoResistenza, adtrascinato Lauranell’occhio del ciclone mediatico. Sul web c’è chi giudica l’attocantante come una mancata presa di posizione pubblica rispetto ad un possibile futuro governo di centro-destra. E chi invece ne critica il mancato rispetto nei confronti del valore di quella che non è una semplice canzone di parte, ma simboloResistenza e ...

MatteoGusberti : RT @MediasetTgcom24: Laura Pausini torna sul caso 'Bella Ciao': 'Aborro il fascismo e le dittature' #laurapausini - MM17525184 : RT @SecolodItalia1: Cristicchi difende la Pausini sul caso ‘Bella ciao’: “A me dettero del fascista per lo spettacolo sulle foibe” https://… - SoniaSamoggia : Capisco! Solo che alle volte per non essere strumentalizzati occorre mimetizzarsi tra le piante! - MediasetTgcom24 : Laura Pausini torna sul caso 'Bella Ciao': 'Aborro il fascismo e le dittature' #laurapausini - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: 'Credo sia legittimo che un'artista decida cosa cantare e cosa no. Però bisognerebbe chiarire che #Bellaciao non è una c… -