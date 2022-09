Governo: Draghi, 'paese forte e cresce, leale a Nato e Ue, no a previsioni negative su futuro' (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - A New York, dove volerà nei prossimi giorni, "racconto il paese che vivo oggi, un paese forte, leale all'Alleanza atlantica e all'Europa, che ha saputo fare una manovra di sostegno all'economia senza fare debito, che ha saputo far crescere il Pil: questo è il paese che porto. C'è tanta gente che condivide questa visione e c'è gente che in questa campagna elettorale la contrasta. Io non condivido questa visione sempre negativa sul futuro. Il Pnrr funziona, ma c'è chi parla con i russi, chi vuole togliere le sanzioni. C'è pure lui, ma la maggioranza degli italiani non lo fa e non lo vuole fare. Io guardo alla maggioranza degli italiani e al Governo che ha avuto l'onore di presiedere". Così il premier Mario ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - A New York, dove volerà nei prossimi giorni, "racconto ilche vivo oggi, unall'Alleanza atlantica e all'Europa, che ha saputo fare una manovra di sostegno all'economia senza fare debito, che ha saputo farre il Pil: questo è ilche porto. C'è tanta gente che condivide questa visione e c'è gente che in questa campagna elettorale la contrasta. Io non condivido questa visione sempre negativa sul. Il Pnrr funziona, ma c'è chi parla con i russi, chi vuole togliere le sanzioni. C'è pure lui, ma la maggioranza degli italiani non lo fa e non lo vuole fare. Io guardo alla maggioranza degli italiani e alche ha avuto l'onore di presiedere". Così il premier Mario ...

