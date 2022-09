(Di venerdì 16 settembre 2022) Lanon ha ancora puntato il dito contro Allegri per indicare un colpevole per i risultati disastrosi della squadra, ma all’interno del club c’è preoccupazione. Una delle cose che preoccupano di più è laatletica dei giocatori, scrive ladello Sport. “Tra i motivi di preoccupazione del club c’è laatletica: anche col Benfica la squadra ha giocato bene per una ventina di minuti, andando subito in vantaggio, e poi si è fermata. Un problema di testa ma anche, perché la squadra non riesce a mantenere la necessaria intensità per tutta la partita,anomala a inizio stagione. In più laha di recente aggiunto una nuova figura, quella di Giovanni Andreini, che è un preparatore ma ha il compito di coordinare tutte ...

ZonaBianconeri : RT @napolista: Gazzetta: crollo fisico e troppi stop muscolari, la #Juventus è preoccupata per la condizione atletica Il club ha di recen… - napolista : Gazzetta: crollo fisico e troppi stop muscolari, la #Juventus è preoccupata per la condizione atletica Il club ha… - Paolo_Bargiggia : Lazio, La Gazzetta: “Crollo dei biancocelesti, furia Sarri” - sportli26181512 : Doppietta Gurler, papere di Gollini e il tris di Traore: la Fiorentina affonda a Istanbul: Doppietta Gurler, papere… - filippocorvi : @fayeval90 Qs è quel viola di ?? di Stefano Agresti, uno che ai tempi della vera Gazzetta, quella prima di Cannavò,… -

La Gazzetta dello Sport

Le parole di Maurizio Sarri dopo la sconfitta per 5 - 1 contro il Midtjylland nella seconda giornata di Europa ...Serata nera per i viola. La Fiorentina perde 3 - 0 in Turchia contro il Basaksehir, nella seconda giornata del Gruppo A di Conference League: decidono la doppietta di Gurler (brutto errore di Gollini ... Papere in porta, attacco molle: la Fiorentina affonda a Istanbul. E a fine gara è contestata Serata da incubo per i viola che crollano nella ripresa e finiscono in dieci per l'espulsione di Ikoné. Ora sono ultimi nel girone ...La Juventus è in crisi dopo la sconfitta contro il Benfica e ci sono nubi sul futuro di Massimiliano Allegri. Tanti i giocatori che stanno deludendo al fantacalcio, ma chi ha il crollo maggiore come v ...