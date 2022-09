Fucecchio: badante arrestata. E’ accusata di maltrattamenti verso una donna di 91 anni (Di venerdì 16 settembre 2022) - Ha 66 anni, è di nazionalità georgiana, ed è stata arrestata dai carabinieri all'aeroporto di Malpensa (Varese), al rientro in Italia, in esecuzione di una misura di custodia cautelare con l'accusa di aver maltrattato per mesi una donna di 91 anni di cui era la badante L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 settembre 2022) - Ha 66, è di nazionalità georgiana, ed è statadai carabinieri all'aeroporto di Malpensa (Varese), al rientro in Italia, in esecuzione di una misura di custodia cautelare con l'accusa di aver maltrattato per mesi unadi 91di cui era laL'articolo proviene da Firenze Post.

QuiNewsEmpolese : Maltrattata a 91 anni, arrestata la badante - FirenzePost : Fucecchio: badante arrestata. E’ accusata di maltrattamenti verso una donna di 91 anni - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Fucecchio, picchia per mesi anziana inferma e le frattura una tibia: arrestata badante - Corriere : Fucecchio, picchia per mesi anziana inferma e le frattura una tibia: arrestata badante - corrierefirenze : Fucecchio, picchia per mesi anziana inferma e le frattura una tibia: arrestata badante -