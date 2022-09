First Blood: come nasce un serial killer: in prima visione assoluta da domenica 18 settembre su Sky (Di venerdì 16 settembre 2022) A partire da domenica 18 settembre su Sky arriva First Blood: come nasce un serial killer, una serie che ripercorre la vita di alcuni dei più efferati e assassini seriali mai esistiti. First Blood: come nasce un serial killer arriva in prima visione assoluta da domenica 18 settembre alle 22.55 su Crime+Investigation, canale 119 di Sky. Il primo episodio è incentrato su Ed Kemper, serial killer noto per intelligenza e fascino che negli anni '70 ha terrorizzato la cittadina costiera di Santa Cruz. Il termine ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 settembre 2022) A partire da18su Sky arrivaun, una serie che ripercorre la vita di alcuni dei più efferati e assassinii mai esistiti.unarriva inda18alle 22.55 su Crime+Investigation, canale 119 di Sky. Il primo episodio è incentrato su Ed Kemper,noto per intelligenza e fascino che negli anni '70 ha terrorizzato la cittadina costiera di Santa Cruz. Il termine ...

