Draghi smonta la bufala dei soldi russi creata dai «pupazzi prezzolati» (Di venerdì 16 settembre 2022) «Il segretario di Stato Usa, Blinken mi ha confermato l’assenza di forze politiche italiane nella lista dei destinatari dei finanziamenti russi oggetto dei lanci di stampa dei giorni scorsi…I vertici dei servizi segreti italiani hanno avuto contatti con i loro omologhi statunitensi e in questa conversazione con l’intelligence americana questa ha confermato di non avere alcuna evidenza di finanziamenti a candidati o a partiti politici che competono nell’attuale tornata elettorale». Non è un caso che nella lunga conferenza stampa odierna solo ad una risposta il premier Draghi abbia deciso di rispondere leggendo un testo e non parlando a braccio, per evitare fraintendimenti o malintesi. E per mettere così fine al russiagate, la vicenda dei presunti soldi russi verso alcuni partiti italiani esplosa come ... Leggi su panorama (Di venerdì 16 settembre 2022) «Il segretario di Stato Usa, Blinken mi ha confermato l’assenza di forze politiche italiane nella lista dei destinatari dei finanziamentioggetto dei lanci di stampa dei giorni scorsi…I vertici dei servizi segreti italiani hanno avuto contatti con i loro omologhi statunitensi e in questa conversazione con l’intelligence americana questa ha confermato di non avere alcuna evidenza di finanziamenti a candidati o a partiti politici che competono nell’attuale tornata elettorale». Non è un caso che nella lunga conferenza stampa odierna solo ad una risposta il premierabbia deciso di rispondere leggendo un testo e non parlando a braccio, per evitare fraintendimenti o malintesi. E per mettere così fine alagate, la vicenda dei presuntiverso alcuni partiti italiani esplosa come ...

